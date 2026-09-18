AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ekonomik sorunlarımız var. Dar gelirli kesimin hayat pahalılığı karşısında sıkıntıları var. Farkındayız. Bunlar zaten hükümetin gündeminde. İnşallah bu alandaki sıkıntıları rahatlatıcı, ferah ufuklara kavuşturucu günlere varırız." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen Yazıcı, Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bir sosyal tesiste, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada Erzurum'un tarihteki önemine vurgu yaparak, Erzurum Kongresi'nin Kurtuluş Savaşı'nın temel parametrelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme kararlılığı içinde olduklarını ifade eden Yazıcı, salondakilere çok partili dönemle başlayan darbeler ve darbe girişimlerini anlattı.

E-muhtıra döneminde yaşananları anlattı

2007 yılındaki "e-muhtıra" döneminde yaşananları hatırlatan Yazıcı, o dönem verilen cevabın, darbeler tarihi olarak nitelenen dönemde ilk darbe önleme eylemi olduğunu belirtti.

"Avrupa yeni yeni uyandı"

Uluslararası platformlarda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aranan aktörler olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bulunduğu yerde mutlaka insanlığın kazanımı, ilkeleri korunacağı, o konuda yapılacak bir yanlışa karşı dürüst sergileyeceği inancı, onu tanıyan herkese hakimdir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu silahlı unsurları, özellikle değerlerin tanınmadığı, oldu bittiler her zaman olması mümkün gözüken bir Orta Doğu coğrafyasında, kullanıma elverişli bir aparat, bir enstrüman olarak varlıklarını sürdürülmesine asla müsaade edemezdik. Bunu bitirmeliydik ve bunu bitirmek üzere Terörsüz Türkiye olarak nitelediğimiz çalışmayı sürdürüyoruz. Bunu bozmak isteyenler olabilir, eleştirenler olabilir ama bunu başarıya ulaştırmamız demek kardeşliğimizin pekiştirmemiz demek, Türkiye'nin gücüne güç katması demek." şeklinde konuştu.

"Dar gelirli kesimin hayat pahalılığı karşısında sıkıntıları var"

Yazıcı, "Ekonomik sorunlarımız var. Dar gelirli kesimin hayat pahalılığı karşısında sıkıntıları var. Farkındayız. Bunlar zaten hükümetin gündeminde. İnşallah bu alandaki sıkıntıları rahatlatıcı, ferah ufuklara kavuşturucu günlere varırız." dedi.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Merkez yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.