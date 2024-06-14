AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye bir şey yok' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye bir şey yok'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimiyle ilgili yapılan haberlere tepki göstererek, 'AK Parti'li belediyelerin Millet İttifakı'na oy verdiği yönündeki bilginin yanlış ve ajitasyon içerikli olduğunu belirtti. Yılmaz, seçim sonrası yapılan değerlendirmelerde ise rekabetin bittiğini ve kucaklaşmanın zamanının geldiğini vurguladı.

14.06.2024 20:49
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimiyle ilgili, "'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye asla bir şey yok. Öyle bir konu yok. O bilgi yanlış ve adeta ajitasyon içerikli." dedi.

Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Seçimde İmamoğlu'na AK Parti'li belediye başkanlarının oy verdiği yönündeki haberlere tepki gösteren Yılmaz, şunları söyledi:

"Belediyeler Birliği seçimiyle ilgili bilgi, külliyen yanlış ve yalan haber, iyi niyetten çok uzak bir habercilik anlayışıyla yapılmıştır. Orada, 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye asla bir şey yok. Öyle bir konu yok. O bilgi yanlış, adeta köpürtme, adeta ajitasyon içerikli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sonuçlarına müdahale ettiği, sinirlendiği, kızdığı gibi birtakım ajitasyon dolu ve karalama da içerecek, incitici birtakım cümleler de içinde olan bir haber anlayışıyla yapılmış bir şey. Hiçbir şekilde doğrulukla alakası olmadığını altını çizerek söylemek istiyorum. Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden alması gereken oyu da alamadılar."

Özellikle depremden etkilenmiş illerden başlayarak seçim sonrası değerlendirme yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "'Bir seçim biter, biz ondan sonraki seçimin, hatta ondan sonraki seçimin gerektirdiği şeyleri yapan bir siyasi kültürden geliyoruz' diye hep söyleriz. Aynı şekilde onu devam ettiriyoruz ve arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Seçimde aday belirleme sürecinde olan rekabetin bittiğini, artık kucaklaşmanın ve nezaketin zamanı olduğunu, önümüzdeki süreçte yapmamız gerekenler konusunu konuşuyoruz." dedi.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye bir şey yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye bir şey yok' - Son Dakika
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