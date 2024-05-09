AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partinin sandığı okumaya ve sandığın söylediğini talimata döndürmeye yönelik gayret ve inançlarının olduğunu belirtti. Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve milletin teveccühünün bu doğrultuda olduğunu ifade etti. Yılmaz, sandığın milletin tercümanı olduğunu ve AK Parti'nin milletin dediğini önemseyen bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

09.05.2024 11:21
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar" düşüncesiyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini talimata döndürmeye yönelik gayret ve inançlarının olduğunu söyledi.

Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partilerle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Seçimlerin ardından vakit geçirmeksizin çalışmaya koyulduklarını belirten Yılmaz, mart ayındaki seçimlere 1-2 ay önce değil, 31 Mart 2019'un ertesi günü başladıklarını dile getirdi.

Sandıktan arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını kaydeden Yılmaz, daha iyi bir sonuç beklediklerini ancak milletin teveccühünün bu doğrultuda olduğunu anlattı.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandık, milletin tercümanıdır. 'Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar' düşüncesiyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz, inancımız var. Her seçimde AK Parti bunu yaptı. Çünkü AK Parti, milletin dediğini önemseyen, herkes bir şey söyler; teşkilat mensuplarımız, partimizin çeşitli kademelerindeki unsurlar, akiller, aklıselim insanlar bir şey söyler ama hakikaten milletimizin ne dediğini, bu söylenenlerin içinden milletimizin duygusu ve düşüncesinin netliği oranında en iyi alan siyasi hareketlerden biri AK Parti'dir. AK Parti, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kurumsal kapasitesi en yüksek siyasi hareketidir."

Yılmaz, bu seçimin sonuçlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini ve okuyacaklarını ifade etti.

Bursa'daki sonuçlara değinen Yılmaz, "Bursa seçimi sonuçları itibarıyla değerlendirmeyle ilgili bir veri var elimizde ama 'Bizzat ben de geleyim, arkadaşlarımıza merhaba diyeyim' düşüncesiyle buradayım. Seçim süreci boyunca çok büyük gayretler gösterdiniz, çok büyük bir mücadele verdiniz. İçinde ramazan ayının da olduğu seçim kampanyasında, özverili çalışmalarınızdan ötürü hepinize içten, kalbi teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, teşkilat mensuplarıyla yapılacak toplantının ardından hemen aksiyon alarak, ortaya koyulan tespitlerin gereğini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar - Son Dakika
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