AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de yaşanan ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.
Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada pek çok masumun, aşırı sağcı politik görüş sonucu şiddet, düşmanlık, ırkçılık, dışlanma, İslam ve göçmen karşıtlığıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Toplumların barış, huzur ve birliktelik içinde yaşamasının önündeki en büyük tehdit olan aşırı sağ ideoloji ve bu hastalıklı ideolojiye hizmet eden alçak eylemlerin yaşattığı acıları unutmadan tüm toplumların bilinç kodlarından bu habis uru kazımak için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:
"Toplumların barış ve huzur içinde yaşamasının önündeki en büyük engel aşırı sağ mayınlarla mücadele, sadece siyasilerin değil her bir ferdin insani, vicdani sorumluluğu ve ödevidir. Bizler bu görevi medeniyet kodlarımızın bir gereği olarak yerine getirirken demokrasinin beşiği, insan hak ve özgürlüklerinin garantörü iddiasında olan ülkelerin siyasetçilerini de aşırı sağ akımlar karşısında tek yumruk olmaya davet ediyoruz. Özgürlük adı altında kutsal değerlerimize yönelik alçak saldırılara, insanımızı ve insanlığı tehdit ve rencide eden aşırı sağ eylemlere karşı asla sessiz kalmayacağımızı, Hanau saldırısının yıl dönümünde bir kez daha kesin bir dille ifade ediyoruz."
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Hanau saldırısında hayatını kaybedenleri anma mesajı paylaştı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
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