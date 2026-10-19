AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "AK Partimiz, Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "AK Partimiz, Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "AK Partimiz, bu Genel Merkez; Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "AK Partimiz, bu Genel Merkez; Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir. Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türk Dünyasında Kurultay Geleneği: Tarihi Hafıza ve Devletlilik' başlıklı panele ve "Kurultay Fenomeni" kitabının Türkçe baskı tanıtım programına katıldı.

Burada konuşan Zorlu, 'kurultay' kavramının kadim Türk yönetim tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, parlamento geleneğinin bütünüyle Batı'dan alındığı yönündeki değerlendirmelere rağmen Türklerin binlerce yıl önce bu geleneğin temellerini attığını ve tarihe kaydettiğini ifade etti.

Hükümdarla birlikte istişare, dayanışma ve güç paylaşımını esas alan, iktidarın meşruiyetini de bu temellere dayandıran kurultay anlayışının, yüzyıllar sonra Kazakistan'da parlamentonun resmi adı olarak benimsenmesiyle tarihe yeni bir not düşüldüğünü kaydeden Zorlu, "Kazakistan'ın bu adımı bir yandan çağdaşlaşma süreci devam ederken bir yandan da kök değerleriyle bütünleşmeye çalışan bir siyasi iradenin ve yönetim anlayışının da tezahürüdür" diye konuştu.

"AK Partimiz, Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'kökü mazide gözü atide' olan bir anlayışla çalışmalara devam ettiklerini belirten Zorlu, "AK Partimiz, bu Genel Merkez; Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir. Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

"Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in 28 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesini öngörüyoruz"

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin son dönemde artarak devam ettiğine dikkati çeken Zorlu, "Dış ticaretimiz 8 milyar dolar civarında olsa da liderlerimizin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hedefinde de hızlı bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. 29-30 Ekim tarihlerinde TDT 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ni sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Kazakistan'ın hürmetli Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, 28 Ekim'de Türkiye'ye bir resmi ziyaret yapmasını da öngörüyoruz. Ankara'da Türk milleti ile bir arada olacak" ifadelerini kullandı.

Zorlu, TDT 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli kararlara imza atılacağını ve zirveye katılacak Türk devletlerinin liderleri ile yeni bir yüzyılın inşasına yönelik yol haritasının ipuçlarının verileceğini vurguladı.

Programa, Zorlu'nun yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türk dünyasından temsilciler katıldı.

Kaynak: İHA
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