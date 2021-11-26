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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak

26.11.2021 17:58
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Havza ve Kırsal Mahalleler İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma ve Altyapı Hizmetleri Açılış Töreninin AK Parti Genel Başkanvekili Numan...

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Havza ve Kırsal Mahalleler İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma ve Altyapı Hizmetleri Açılış Töreninin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımı ile yapılacağını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bir dizi program için Samsun'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Havza'da tesisin temel atma ve altyapı hizmetlerinin açılışını gerçekleştireceğini belirterek, "27 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Sayın Genel Başkanvekilimizin katılımları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gidirli Mahallemizde yapılmakta olan ve ilçe merkezi ile kırsal mahallelerimize içme suyu sağlayacak Havza ve Kırsal Mahalleler İçme Suyu Arıtma Tesisinin Temeli atılarak Altyapı Hizmetleri açılış töreni gerçekleştirilecek. Gidirli Mahallesi'ndeki inşaat sahasında düzenlenecek temel atma törenine tüm halkımızı davet ederim" dedi. - SAMSUN

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak

İçme Suyu, AK Parti, Samsun, Havza, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Havza'da temel atacak - Son Dakika
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