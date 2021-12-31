Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması

31.12.2021 15:10
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2021'de milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2022'de de sürdürmeye, güçlü ve büyük Türkiye idealimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2021'de milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2022'de de sürdürmeye, güçlü ve büyük Türkiye idealimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2021'de yaşanan olağanüstü zorluklara rağmen Türkiye'yi yarınlara taşıyacak değerli ve önemli adımlar attıklarınI ve bu yürüyüşte milletle birlikte yol almanın güvencesini ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Başta koronavirüs salgını olmak üzere, doğal afetler, bitmek bilmeyen küresel göçün etkileri, global ekonomik baskıların ağır yüklerine karşı halkın refahını korumak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelede eşitlik ve güvenlik esasına dayanarak dünyada üretilen aşıları tüm milletimizin hizmetine sunduk. Yerli aşımız TURCOVAC'ı geliştirip bu alanda öncü olan ülkeler arasındaki yerimizi aldık. Olimpiyatlarda ve Avrupa'da düzenlenen spor müsabakalarında kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan gençlerimizin başarıları hepimize milli gurur yaşattı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Partimizin reform iradesini daha güçlendirerek, İnsan Hakları Eylem Planını ve Yargıda Reform Paketlerini Gazi Meclisimizden onaylatarak yürürlüğe koyduk.

Mavi vatanımızda pek çok zorlu koşul altında gerçekleştirdiğimiz aramalarda keşfedilen doğal gaz rezervi milletimize sevinç kaynağı oldu. Milli uzay programımızla, gençlerimiz için düzenlenen Teknofest ile uzaya gönderdiğimiz 5B uydumuzla teknoloji alanında örnek çalışmalara imza attık. Ciğerlerimizi yakan orman yangınları ve yaşadığımız sel felaketlerinde devlet-millet kaynaşması ve büyük bir toplumsal dayanışma ile yaralarımızı sardık. 2021'de milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2022'de de sürdürmeye, güçlü ve büyük Türkiye idealimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2022'nin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."

YORUMLAR
500

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Yeni Yıl, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika


Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!         
17:11
Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı         
17:04
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement