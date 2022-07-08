AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, uygulama noktasında görevli ekiplerle bayramlaştı

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım , memleketi Erzincan 'da uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı 'nı kutladı.

Kaynak: AA

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