AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, haşema giydiği için havuza alınmayan kadınla görüştü - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, haşema giydiği için havuza alınmayan kadınla görüştü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca'da haşema giydiği için havuza alınmayan site sakini Meral Algün'le görüştüğünü, arkasında olduklarını ve hukuki anlamda da bir desteğe ihtiyacı varsa sağlayacaklarını söylediğini bildirdi. Keşir, yaşanan olayın ayrımcılık suçu olduğunu vurgulayarak, Algün'ün mülkiyet hakkının da ihlal edildiğini belirtti ve kendisinin yanında olduklarını ifade etti.

30.07.2024 11:09
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca'da haşema giydiği için havuza alınmayan site sakini Meral Algün'le görüştüğünü, arkasında olduklarını ve hukuki anlamda da bir desteğe ihtiyacı varsa sağlayacaklarını söylediğini bildirdi.

Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Olayın ardından hem Düzce Valisi Selçuk Arslan'ı hem de haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanması engellenen site sakini Meral Algün'ü aradığını belirten Keşir, "Her ne gerekçeyle olursa olsun, 2024'te ve yasakları tarihe gömdüğümüz bu zamanda bir kadına kıyafetinin nasıl olacağının hala söyleniyor olması, çok büyük yobazlık, bağnazlık. Biz bunu tarihin tozlu sayfalarına gömdük ama hala bunun yaşanıyor olması büyük bir yobazlık, ayrımcılık." diye konuştu.

Söz konusu olayın bir ayrımcılık suçu olduğunu vurgulayan Keşir, Algün'ün sitede mülk sahibi olduğunu ve hukuki açıdan bakıldığında mülkiyet hakkının da ihlal edildiğini söyledi.

Yaşanılan olayın 2024 Türkiyesi'ne yakışmadığını ve kabul edilemeyeceğini dile getiren Keşir, şunları kaydetti:

"Hukuk kendi içinde gereğini yapacak ama biz Meral Hanım'ın avukat desteği alması, hukuki anlamda desteklenmesi konusunda tüm gerekenleri yapacağız. Kendisiyle de görüştüm, arkasında olduğumuzu, hukuki anlamda da bir desteğe ihtiyacı varsa kendisinin yanında olduğumuzu ifade ettim. Aynı zamanda kadın kolları il başkanım da bir avukat ve süreci hukuki olarak yakinen takip edecek."

AK Parti'nin 22 yıllık hikayesinde, kadınların temel haklarının en önemli başlıkları olduğunu vurgulayan Keşir, "Bunun en başında yasaklarla mücadele, eğitim hakkı, çalışma hakkı, özel hayatıyla ilgili haklar gelmekte. Bu yaşadığımız olay, bizim 22 yıllık Türkiye'nin geldiği yerde artık kalıntılar, fosiller. Bunların, kazanımı kirletmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, haşema giydiği için havuza alınmayan kadınla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, haşema giydiği için havuza alınmayan kadınla görüştü - Son Dakika
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