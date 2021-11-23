AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Ülkemizin 81 vilayetinin her bir köşesinde, köy, kasaba ayırt etmeden her koşulda, fedakarca görevlerini yerine getiren, öğretme gayesinden vazgeçmeyen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Keşir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hayatını vatanına, milletine faydalı bireyler yetiştirmeye adayan öğretmenlerin, yarının Türkiye'sini, dünyanın geleceğini inşa edenler olduğunu belirtti.

"Bizler de vazifelerinin toplumumuzdaki yeri ve öneminin farkında olarak, ilim neferlerimizi her açıdan desteklemeye, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz." görüşünü paylaşan Keşir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 81 vilayetinin her bir köşesinde, köy, kasaba ayırt etmeden her koşulda, fedakarca görevlerini yerine getiren, öğretme gayesinden vazgeçmeyen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Başta görevi sırasında şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenimiz olmak üzere, tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, yurt içi ve dışında görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."