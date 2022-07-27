'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' Manisa'da gerçekleşti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" toplantısı Manisa'da da yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Salonu'nda düzenlenen programa, iş kurmak isteyen ve bu yolda adımlarını atmak isteyen kadınların ilgisi yoğun oldu. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda hibe alan ve işlerini büyüten kadınlar, başarı hikayelerini anlattı. İş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi. Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Tanıtım Medya Başkanı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanı Dç. Dr. Ayşe Nevin Sert, MKYK Bölge Koordinatörü Dilek Kaya, MKYK İl Koordinatörü Cana Baran İzgi, MKYK üyesi Fatma Hatap, MKYK üyesi Gözde Keskin, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde katıldı. - MANİSA