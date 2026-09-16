AK Parti Genel Sekreteri İnan, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını lanetledi:

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Mukaddesatımızın dokunulmazlığına, kutsal değerlerimize ve o topraklarda ibadet eden kardeşlerimizin can güvenliğine hiçbir siyasi, askeri veya ideolojik gerekçeyle halel getirilemez." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İslam dünyasının kalbi, Müslümanların yüzünü döndüğü kıble Kabe-i Muazzama'ya ev sahipliği yapan Mekke-i Mükerreme'nin huzuruna, güvenliğine ve kutsiyetine yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı girişimi ve tehdidi en şiddetli şekilde kınadıklarını, lanetlediklerini belirtti.

Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn-i Şerifeyn'in yalnızca coğrafi bir mekanı değil, dünya üzerindeki milyarlarca Müslümanın ortak inancını, ruhunu ve vicdanını temsil ettiğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Bu mübarek beldenin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel ortak meselesi ve büyük bir hassasiyetidir. Mukaddesatımızın dokunulmazlığına, kutsal değerlerimize ve o topraklarda ibadet eden kardeşlerimizin can güvenliğine hiçbir siyasi, askeri veya ideolojik gerekçeyle halel getirilemez."