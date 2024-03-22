AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş Konteyner Kentte Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı Hakan Toydaş, konteyner kentte vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının sevincini ve mutluluğunu paylaştı.
Fatih Konteyner Kentte kalan vatandaşları ziyaret eden Başkan Adayı Hakan Toydaş'a, 21 ve 22. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekilli Mahmut Göksu, Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Belediye Başkan adayı Hakan Toydaş, asrın felaketi sonrasında devletin kısa sürede konteyner kentleri oluşturulduğuna dikkat çekerek, "Yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek tüm sorunların üstesinden geldik ve gelmeye devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu konteyner kent kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. Evlerini, yakınlarını ve umutlarını kaybeden vatandaşlarımıza bu alan geçici bir yaşam alanı oldu. Devletimiz büyük bir özveriyle kalıcı konutlar için çalışmaktadır. Kalıcı konutlarımızın bir kısmı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi. Şuanda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah kısa sürede yeni konutların teslimi gerçekleşecektir. Vatandaşlarımızla mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde paylaştığımız iftar sofrası bizler için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. Bugün burada bulunmaktan duyduğum memnuniyetin altını çizmek istiyorum. Bu gibi etkinliklerde bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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