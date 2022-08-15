Gördes'te AK Parti'nin 21'inci yılına 3 bin kişilik lokma - Son Dakika
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Gördes'te AK Parti'nin 21'inci yılına 3 bin kişilik lokma

15.08.2022 13:30
Gördes'te AK Parti'nin 21'inci yılına 3 bin kişilik lokma

AK Parti Gördes İlçe Teşkilatı, partinin 21'inci yıl dönümü sebebiyle belediye parkında 3 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

AK Parti Gördes İlçe Teşkilatı, partinin 21'inci yıl dönümü sebebiyle belediye parkında 3 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

Belediye parkında yapılan lokma hayrına AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçe teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan yaptığı açıklamada, "AK Parti'mizin kuruluşunun 21. yıl dönümü münasebeti ile ilçe teşkilatımızca belediyemize ait parkta 3 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdik. Destek ve katkı sağlayan tüm parti teşkilatıma teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Muhammet Akyol, AK Parti, Hisarcık, Gördes, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gördes'te AK Parti'nin 21'inci yılına 3 bin kişilik lokma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gördes'te AK Parti'nin 21'inci yılına 3 bin kişilik lokma - Son Dakika
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