Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

29.07.2022 16:55
Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

AK Parti Grup Başkan vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, KÖYDES projesi içersinde kente 19,7 milyon TL ek ödenek geldiğini belriterek, köylerin kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkan vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, KÖYDES projesi içersinde kente 19,7 milyon TL ek ödenek geldiğini belriterek, köylerin kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

Tunç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın olurlarıyla, Bartın'ımıza KÖYDES projesiyle 19 milyon 731 bin 862 TL ek ödenek tahsis edildi ve ek ödenek ile birlikte, 2022 yılında Bartın'da toplam 47 milyon 219 bin 317 TL'lik kaynak sağlandı.KÖYDES Projesiyle 2022 yılında ilimize 95 adet proje için 27 milyon 487 bin 455 TL ödenek tahsis edildi.Tahsis edilen ödeneğin 6 milyon 234 bin 272 TL'si 32 adet Köy yolları projelerine, 12 milyon 226 bin 657 TL'si 60 adet içme suları yapım projelerine, 797 bin TL'si 3 adet atıksu projelerine, 7 milyon 881 bin 122 TL'si ortak alım harcamalarına ve 348 bin 402 TL'si ise Cumhurbaşkanı Kararı 10.madde harcamalarına ayrılmıştı."dedi - BARTIN

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı
Kaynak: İHA

AK Parti, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunç : 'Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:28:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement