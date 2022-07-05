AK Parti'li Akbaşoğlu: Sözleşmeli personel ve EYT'li kesim gündemimizde olacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li (emeklilikte yaşa takılanlar) kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Dodurga beldesinde AK Parti adayının oyların yüzde 90'ına yakınını alarak seçildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı sandığa gömeceğiz, iktidar gidici" gibi söylemlerde bulunan muhalefetin mahcup duruma düştüğünü aktardı. En isabetli ve doğru seçim anketinin Dodurga'da ortaya konulduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Dodurga'daki seçimler, '6 artı 1 yemek yeme ittifakı'nın sandığa gömüldüğü tarih olarak tarihe geçti. Bu sonuçlar milletimizin teveccühünün AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Millete verdikleri her sözü yerine getireceklerini vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Ne dedik; 'Memur ve emeklilerin maaşlarını düzenleyeceğiz. 3600 ek göstergeyi yasalaştıracağız' yaptık. Şimdi de sözleşmeli personelin durumunu ele alarak haklarını yasalaştıracağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alarak 2022'de bunları neticelendireceğiz. 3600 ek gösterge ile ilgili neticeleri görüyoruz. Bu yasa artık uygulanıyor. İnşallah bu konuyla ilgili de söylediğimiz üzere, ekim ayında Meclisimiz açıldığında hemen gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak. Verdiğimiz sözleri adım adım gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da sözlerimizi aynen yerine getireceğiz."

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Haber-Kamera: Besti KARALAR/ANKARA,