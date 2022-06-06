AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor"

06.06.2022 16:04
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor. Mehmetçiğin operasyon yaptığı zamanda morali düşürecek açıklamalardan uzak olunması gerekir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile birlikte basın açıklaması yaptı. Turan, Avukatlık Kanunu görüşmelerine devam edeceklerini söyleyerek tüm partilerin gayretle katıldığı müsilaj çalışmasının kanun teklifinin görüşmelerine başlayacaklarını ifade etti. Turan, "Bu hafta komisyonlarda yoğun gündem kalacak. Adalet Komisyonu'nda Hakimler ve Savcılar Kanun Teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Finans Merkezi Kanun teklifine başlanacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tekliflerinin 24 maddeden oluştuğunu belirterek, "Yargıtay Kanunu olmak üzere 10 kanunda değişiklik getiriyor. Mesleğe giriş usulünü değiştiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz. 3 kademeli yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Seçim güvenliği tartışmalarına Turan şöyle cevap verdi:

"Büyük bir dönüşümle beraber tüm dünyaya örnek seçim sistemi olduğunu herkes bilir. Oy namustur. Herkes kendim kendimiz sandığa sahip çıkmak zorundadır. Kötü polemik çıkarıp tartışmamın herkese, ülkeye zarar vereceği kanaatindeyim. Her partinin vekili var, belediyesi var. Sadece milli iradeye bağlı sonuçtur. Her sandıkta partilerin temsilcisi var. Türkiye örnek seçim mevzuatını hayata geçirmiş uygulamadır. İstanbul Ankara seçimi alınca iyi mevzuat var kaybettiğini kötü diyebilir mi? Bunun için yasal imkan vardır, demokrasi içinde yarışalım, halkın dediği baş göz üstüne diyelim."

Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasına ilişkin sözleriyle ilgili Turan, "İçeriği bilmediği vaadi hatırlatmak isterim. Yasa değiştirilsin diyor askerimiz sınır ötesi operasyonda her kanun tartışılabilir. Bir ileteceğiniz varsa takdir ederiz. Kamuoyunun bilmediği elçilere vaatte bulunmanın ne kadar yanlış olduğunu söylemek isterim. Grup toplantısında hangi değişikliği öngördüğünü açıklamaya çağırıyorum. AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor. Mehmetçiğin operasyon yaptığı zamanda morali düşürecek açıklamalardan uzak olunması gerekir. Terörle mücadele konusunda şunu öneriyoruz desin değerlendirelim. Biz alışkınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektupla bizi şikayet etmesine. HDP Eş Genel Başkanı kalarak yazın kimse şaşırmaz hangi partinin gündemindeydi" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Parti'li Güneş: '(Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz' AK Parti'li Güneş: '(Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz' Rizeli Taksici: 'Millet Aç. Erdoğan, Oturmuş Oradan Her Şeye Pembe Gözlükle Bakıyor' Rizeli Taksici: 'Millet Aç. Erdoğan, Oturmuş Oradan Her Şeye Pembe Gözlükle Bakıyor'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Bülent Turan, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 'AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement