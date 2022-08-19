AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için S-400'leri aldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret eden Turan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "pusulasız bir gemi gibi" savrulmaya devam ettiğini söyledi.

Turan, muhalefet etmenin, milli konularda ayrı düşünmek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ülke hepimizin. Ülkeler savunmalarını güçlendirmek için adımlar atıyor. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için aldığı S-400'ler anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu üzmüş. Dün 'PYD komşumuz olsun' diyenler, tezkereye 'Hayır' diyenler, büyükelçilere mektup yazanlar, bugün S-400'ler konusunda Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu durum, Kılıçdaroğlu CHP'si için alışkanlık oldu. Yunanistan'ın adanın gayri askeri statüyü çiğneyerek Meis (Kızılhisar) Adası'na asker yığmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Gittiler S-400 aldılar. Kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı?' diyor. Şaka gibi."

Türkiye'nin kimseyle gerginlik istemediğini, her platformda müttefiklik ruhuna uygun davrandığını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Teröre karşı mücadelemiz, dünya barışına ve huzuruna katkımız ortada ancak ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu tesis etmek de hakkımız. Dün Yunanistan basınına manşet olanlar, bugün İngiliz basınına manşet oluyor. Daha önce CHP Sözcüsü 'S-400'lerin alınmasını Kılıçdaroğlu istedi' diyerek adeta fıkra gibi bir açıklama yapmıştı. Bu zihniyet bir de Türkiye'yi yönetmeye talip. Bunun adı muhalefet değil. Milletimiz bunları not ediyor. Her fırsatta 'Erdoğan ne yaptı?' diyen Kılıçdaroğlu bu sorusunun cevabını almak istiyorsa, son 20 yılda atılan tarihi adımlara bakması yeterli."

Ziyarette, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı.