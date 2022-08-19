AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması

19.08.2022 19:08
AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için S-400'leri aldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için S-400'leri aldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret eden Turan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "pusulasız bir gemi gibi" savrulmaya devam ettiğini söyledi.

Turan, muhalefet etmenin, milli konularda ayrı düşünmek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ülke hepimizin. Ülkeler savunmalarını güçlendirmek için adımlar atıyor. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için aldığı S-400'ler anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu üzmüş. Dün 'PYD komşumuz olsun' diyenler, tezkereye 'Hayır' diyenler, büyükelçilere mektup yazanlar, bugün S-400'ler konusunda Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu durum, Kılıçdaroğlu CHP'si için alışkanlık oldu. Yunanistan'ın adanın gayri askeri statüyü çiğneyerek Meis (Kızılhisar) Adası'na asker yığmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Gittiler S-400 aldılar. Kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı?' diyor. Şaka gibi."

Türkiye'nin kimseyle gerginlik istemediğini, her platformda müttefiklik ruhuna uygun davrandığını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Teröre karşı mücadelemiz, dünya barışına ve huzuruna katkımız ortada ancak ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu tesis etmek de hakkımız. Dün Yunanistan basınına manşet olanlar, bugün İngiliz basınına manşet oluyor. Daha önce CHP Sözcüsü 'S-400'lerin alınmasını Kılıçdaroğlu istedi' diyerek adeta fıkra gibi bir açıklama yapmıştı. Bu zihniyet bir de Türkiye'yi yönetmeye talip. Bunun adı muhalefet değil. Milletimiz bunları not ediyor. Her fırsatta 'Erdoğan ne yaptı?' diyen Kılıçdaroğlu bu sorusunun cevabını almak istiyorsa, son 20 yılda atılan tarihi adımlara bakması yeterli."

Ziyarette, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Türkiye, S 400, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan, 'Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına' ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement