AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması

07.10.2022 14:40

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması -AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: -"AR-GE desteklerinin 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz" -"İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 TL'ye kadar olarak yaptıkları...

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması

-AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:

-"AR-GE desteklerinin 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz"

-"İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 TL'ye kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak"

-"Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz"

-"Maske, sokağa çıkma yasağı cezaları silinecek"

ANKARA - Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz. 2 bin TL altı icra borcu silinecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Elitaş, 1 Temmuz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması - Son Dakika

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