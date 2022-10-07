AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması
-AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:
-"AR-GE desteklerinin 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz"
-"İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 TL'ye kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak"
-"Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz"
-"Maske, sokağa çıkma yasağı cezaları silinecek"
ANKARA - Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz. 2 bin TL altı icra borcu silinecek" dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'Torba Yasa' teklifi açıklaması - Son Dakika