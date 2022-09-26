AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'nin oy oranına ilişkin dikkat çeken sözler: Yukarısı olmuyor

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de ellerindeki verilere göre açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da CHP'nin oy oranına ilişkin iddiada bulundu.

"ANKETLER SADECE FİKİR VERİR"

Ünal, barajın yüzde 7'ye çekilmesiyle beraber illerde 2018 oy oranları üzerinden bir simülasyon yapılabileceğini ifade ederek, "Çünkü anketler üzerinden seçim sonuçlarını okumak bize sadece fikir verir. Çünkü oy verme davranışı dediğimiz şey Kabine'ye girdiğinizde ortaya çıkar. Seçmenin anketlerde verdiği cevaplarla kabine girdiğinde ortaya koyduğu oy verme davranışı farklı davranışlardır. Bugün baktığımızda mesela AK Parti seçmeni oy verme davranışını rasyonel tercih modeline göre belirliyor. AK Parti'nin karnesine bakıyor, çözüm kapasitesine bakıyor, yaptıklarına bakıyor, rasyonel bir şekilde bir oy verme davranışı sergiliyor" dedi.

"CHP'NİN OYU YÜZDE 24-25 BANDINDA"

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP seçmenine baktığımızda; rasyonel tercih modeliyle oy verme davranışı göstermiyor. Bunu nereden biliyoruz? CHP'de, seçmenin oyu yüzde 24-25 bandında, ne olursa olsun karar değiştirmiyor olması kimlik temelli bir oy verme davranışı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte bu kış, rasyonel tercih modeline göre oy veren seçmenin kararlarında çok büyük bir etki oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ OYLARINI YÜKSELTTİ"

Mahir Ünal, son 5 ayda AK Parti'nin, oylarının yükseldiğine dikkat çekerek, "Bu 6'lı masanın ortaya herhangi bir şey koyamamış olması, yine kendi içlerinde bir uyum yakalamamış olmaları ve vatandaşın, 'daha kendi ilişkilerini yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler?' algısına sahip olmaya başlaması karşı tarafta ciddi bir erime ortaya koymaya başladı ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ölçeğinde son 20 yılda ortaya koyduğu çözüm kapasitesi bugün artık küresel ölçekte işlemeye başladı. Yani tahıl krizinden esir askerlerin mübadelesine kadar bir çok konuda dünya artık Recep Tayyip Erdoğan'ın, çözümcü liderliğini takdir ediyor, tebrik ediyor. Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu bu performans içeride de en çok ihtiyaç duyulan güven duygusunu pekiştiriyor" şeklinde konuştu.