AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gazi Meclisimiz 102 yıldır olduğu gibi ilelebet millet iradesinin, demokrasinin ve istiklalimizin karargahı olacak." ifadesini kullandı.

Özkan, TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclisin açılışının, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla milli irade ve demokrasi için bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Özkan, genç-yaşlı, kadın-erkek tüm fertleriyle omuz omuza veren milletin, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele verdiğine işaret etti.

Büyük Millet Meclisinin, bu mücadelenin öncüsü olduğunu, gönüllerde yaktığı ateşin, en karanlık günlerde milletin yolunu aydınlattığını, millete güç, cesaret ve moral aşıladığını aktaran Özkan, bugüne kadar darbe, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına karşı milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanmasıyla ikinci kez gazi olduğunu vurguladı.

Özkan, "Gazi Meclisimiz 102 yıldır olduğu gibi ilelebet millet iradesinin, demokrasinin ve istiklalimizin karargahı olacak." dedi.

23 Nisan'ın, aynı zamanda özgürlük ve demokrasi meşalesinin devredileceği çocukların da bayramı olduğuna işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak en büyük arzumuz, çocuklarımızın, iyi bir eğitim ve öğretimle, devletine ve milletine yararlı, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çünkü bu kadim devlet, çocuklarımızın omuzlarında yükselecek, onların coşkusuyla 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak. Bu vesileyle, İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."