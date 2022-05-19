AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, görevinden affını istedi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden affını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)