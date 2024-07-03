AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Alman İçişleri Bakanı'nın Merih Demiral açıklamasını eleştirdi

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in yaptığı açıklamaya ilişkin, "Alman İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı çok faşizan bulduğumuzu ifade etmek istiyorum çünkü yapılan hal ve hareketler o ülkenin kendi içinde ve değerleri içerisinde değerlendirilir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın dün Genel Kurul'da birleşimi kapatırken A Milli Futbol Takımı için "vurdukları toplar gol olsun" şeklindeki temennisini hatırlatarak, "Maşallah, ilk vurdukları gol oldu." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine değinen Şahin, "TÜİK, yüzde 65 gibi bir yıllık enflasyon oranı açıkladı ama sahada net bir şekilde yaşıyoruz ki gerçek enflasyon Türkiye'de maalesef yüzde 100'ün üzerinde." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, çeyrek finalde ve sonrasında da aynı başarıyı sürdürmelerini diledi.

Türk Hava Yolları'na "Avusturya maçı öncesi düşük olan Berlin uçak fiyatları neden maç sonrasında birden fırladı?" sorusunu yönelten Çömez, maç günü, maça yetişme şansı olmayan uçak biletinin 7 bin 200 lirayken, maça yetişme şansı olan uçakların biletlerinin 24-25 bin lira civarında olduğunu söyledi. Çömez, "Bu, milli futbolcularımızın başarısı üzerinden, onların alın teri üzerinden rant üretme çabasıdır." dedi.

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında yapılan açıklamaya işaret eden Çömez, açıklamadaki "egemen güçlerin vekilleri" ifadesini eleştirdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak istikrarına katkı sağlamak, Esed ile tekrar masaya oturmak ve iki sınır komşusu ülke olarak yeni bir yol haritası çizmenin en doğrusu olduğunu belirten Çömez, "Bu adımı attığınızda olabileceklerin ilk işaretleri Suriye'nin kuzeyinden geldi. Bundan rahatsız olan, bölge üzerinde hesapları ve planları olan küresel güçler devreye girecektir. Bütün hatalarınıza rağmen atacağınız doğru adımlarda size destek olacağız." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "4 yıl boyunca seçim yok" sözlerini hatırlatarak, "Seçimin tarihini Mehmet Şimşek belirleyecek. Mehmet Şimşek ve ekibi seçime doğru hızla koşuyor, çok yakında da bu seçim hayata geçecek. Siz, emekçilere, emeklilere bu zalimliği reva görürseniz bu seçimden de kaçamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Herkesin akıllısı, herkesin bilgilisi, doğrusu TÜİK mi?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, komisyonda görüşmeleri devam eden Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bakan ve kadrosu Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığını, hatta kelime olarak sözcükleri bile kullanılmamış." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in nerede olduğunu soran Başarır, "Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bir kanun teklifi geliyor, Bakan yok çünkü Bakan'ın gelebilecek yüzü yok." diye konuştu.

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine değinen Başarır, "İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde 3,42 olan, ENAG'a göre 4,27 olan enflasyon verileri, TÜİK'e göre 1,64. Buradan soruyorum: Herkesin akıllısı, herkesin bilgilisi, doğrusu TÜİK mi? Değil; 85 milyon biliyor ki TÜİK artık sahte verilerle ve sipariş verilerle insanların, emeklinin, memurun cebine elini uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 yıl boyunca seçim yok" sözlerini hatırlatan ve "Peki, 4 yıl boyunca geçim var mı, ekmek var mı?" diye soran Başarır, "Geçim yoksa, huzur yoksa mutlaka bir ülkede seçim olur; buna beyefendi değil halk karar verir." dedi.

Alman Bakan'a eleştiri

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasını hatırlattı. Zengin, şöyle konuştu:

"Alman İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı çok faşizan bulduğumuzu ifade etmek istiyorum çünkü yapılan hal ve hareketler o ülkenin kendi içinde değerlendirilir. Kendi ülkelerinde, AfD başta olmak üzere, son derece ırkçı partileri eleştirmek yerine gerçekle yakından hiç alakası olmayan bir açıklama yapmasını hakikaten üzüntü verici buluyorum. Spor hepimizin birleştiği bir mecra hem ülke içinde hem ülke dışında. O yüzden, buradan yola çıkarak hacmini aşan anlamda, ayrıştırıcı bir tavır içerisinde bulunmanın bu anlamda turnuvaya ev sahipliği yapması hasebiyle Almanya'ya da yakışmadığını ifade etmek istiyorum."

Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaşananların bilinçli yapılan işler olduğunu vurgulayan Zengin, Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada da altı çizilen konunun bu olduğunu ifade etti.

Bölgede istikrarsız bir alan oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Zengin, "Burada TBMM'ye düşen orada yapılan planlamayı, orada yapılan oyunu iyi görmek." dedi.

TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin muhalefet partilerinden gelen eleştirilere cevap veren Zengin, "TÜİK ENAG'tan bile yüksek bir rakam açıkladığında hiç kimse itiraz etmiyor ama TÜİK, ENAG'tan daha düşük bir açıklama ortaya koyduğunda tuhaf bir şey ortaya çıkıyor. 'Yalan' oluyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TÜİK'in Eurostat ve BM standartlarına uygun olarak çalışmalar yaptığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 3 aşamalı bir program uyguladığını anlatan Zengin, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız geçiş sürecini tamamlamış durumda. Türkiye, temmuz ayıyla beraber bir dezenflasyona geçecek. 2026'ya kadar, inşallah, hedeflediğimiz tek haneli enflasyona ulaşma gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Başarır'ın seçimle alakalı değerlendirmelerine de işaret eden Zengin, "Ali Mahir Bey kendi Genel Başkanlarının yaptığı açıklamayı kaçırıyor bence. Sayın Özgür Özel yaptığı açıklamada 'Seçime isterseniz iki buçuk yıl verelim, bekleyelim bu iki buçuk yılı, ondan sonra karar verelim' dedi. Yani bir karar vermek lazım; hemen mi, yarın mı, sabah mı, iki buçuk yıl mı? Yani sonuçta, biz AK Parti olarak ne zaman 'seçim' denmişse orada olduk. Yani biz seçimden kaçan bir parti değiliz." ifadelerini kullandı.

"UEFA'nın şer kervanına katılması son derece yanlı ve yanlıştır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, 6 Temmuz'da Hollanda karşısında başarılar diledi.

Türk'ün gücünü bütün Avrupa, bütün dünyanın göreceğini kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Merih Demiral'ın gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu çerçevede farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye muarızı olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervanına katılması son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işareti, Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur."

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınayan Kılıç, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur. Bizim çocuklar tarih yazacak." dedi.