AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu Projelerini Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu Projelerini Duyurdu

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu Projelerini Duyurdu

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, düzenlenen lansman toplantısında projelerini kamuoyuyla paylaştı. Bucaklıoğlu, gençlere öncelik verdiğini belirterek, gençlik merkezleri oluşturmayı planladığını ifade etti. Ayrıca, parklar, plajlar, meydanlar, ulaşım, sağlık, çevre altyapısı gibi birçok alanda projeleri olduğunu söyledi.

09.03.2024 11:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, düzenlenen lansman toplantısında projelerini duyurdu. Bucaklıoğlu, "Hem Güzelbahçe'de yaşayan bir vatandaş olarak hem de Güzelbahçe'de yaşayan bütün vatandaşlarımız adına mecbur bırakıldığımız hizmet yetersizliğinden ve mevcut belediye hizmetlerinden memnun olmadığımızdan dolayı bu yola çıktım" dedi.

Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. Bucaklıoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman toplantısında, projelerini 10 başlık altında topladı. Lansmanda Güzelbahçe'nin mevcut durumuna dair video gösterimi sunuldu.

"Gençler önceliğimiz"

Projeleri arasında ilk sırayı gençlere ayırdığını söyleyen Bucaklıoğlu, "Halkımızın teveccühüyle, teşkilatımızın teveccühüyle çok coşkulu ve güzel ve verimli bir lansman toplantısı geçirdiğimize inanıyorum. Onların coşkusuyla ben de coştum. Şarkılar söyledik, hep birlikte bayraklar salladık. İnşallah 1 Nisan'da da bu kutlamaları yapmak nasip olur. Güzelbahçe eğitim vadisi gibi 17 tane devlet okulumuz, 57 tane de özel eğitim kurumumuz var. Dolayısıyla bir hayli genci nüfus olarak barındırmaktayız. Gençlerin sosyalleşebileceği, gerektiğinde derslerini çalışabilecekleri, gerektiğinde arkadaşlarıyla görüşüp sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Bunun için de modern, konforlu, 7-24 internet bağlantılı gençlik 'merkezleri oluşturmayı' planlıyorum. Bu gençlik merkezlerine gençlerimiz dediğim gibi gerekirse derslerini çalışacaklar, bu konuda yardım alacaklar. Gerekirse onlar için seminerler, istedikleri konularda seminerler, konferanslar düzenleteceğim. Gençlerin dışarıda kafelerde, sokaklarda kalmasını istemiyorum. Gençlerimizin gençlik merkezlerinde bulunmasını, gençlik merkezlerinde eğitim görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanı olarak belediyeye geçtiğim andan itibaren orada çalışan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğim" diyen Bucaklıoğlu, sözlerine şunları ekledi:

"Çalışanların hepsi aynı çalışma şartlarında çalışmaya devam edecekler. Hepsini aynı şekilde sarıp sarmalayacağıma inanmalarını istiyorum ve bunun da sözünü veriyorum. Güzelbahçeli vatandaşlara Güzelbahçe'de daha güzel bir hayat, daha güzel standartlarda, daha şık ve modern bir şekilde yaşamaları için beni seçmelerini istiyorum Onlara hizmet vaat ediyorum. Güzelbahçe halkına, hizmet vaat ediyorum. Tek amacım onlara hizmet etmek, hizmetlerimle gelmek istiyorum. Güzelbahçe halkını çok seviyorum. Benim onlara olan sevgimi karşılıksız bırakmayacaklarını ve beni belediye başkanı olarak orada görmek istediklerini çok iyi biliyorum. Belediye başkanı olduğumda da onlara vermiş olduğum bütün sözleri yerine getireceğim. Zaten dedim, vaat etmiyorum, kadın sözü veriyorum. Bahsettiğim bütün projelerimi yerine getireceğim. Hepsini yatırıma döndüreceğim. Hizmet olarak güzel bahçelere geri dönecek."

Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun lansmanda aktardığı proje başlıkları ise şu şekilde:

"Park meydan yürüyüş yolları, sahil şeridi boyunca tüm plajların yenilenmesi ve modern hale getirilmesi, balık halinin yanında bulunan alana yeni bir meydan yapılması, seyir terası, park ve bahçeler yapımı, ulaşım, sağlık, çevre altyapısı, soysal projeler, tarım projeleri, şeffaf belediyecilik, istihdam projeleri" - İZMİR

Kaynak: İHA

Gümüş Saime Bucaklıoğlu, AK Parti, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu Projelerini Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 13:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu Projelerini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement