AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu Projelerini Duyurdu

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, düzenlenen lansman toplantısında projelerini duyurdu. Bucaklıoğlu, "Hem Güzelbahçe'de yaşayan bir vatandaş olarak hem de Güzelbahçe'de yaşayan bütün vatandaşlarımız adına mecbur bırakıldığımız hizmet yetersizliğinden ve mevcut belediye hizmetlerinden memnun olmadığımızdan dolayı bu yola çıktım" dedi.
Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. Bucaklıoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman toplantısında, projelerini 10 başlık altında topladı. Lansmanda Güzelbahçe'nin mevcut durumuna dair video gösterimi sunuldu.
"Gençler önceliğimiz"
Projeleri arasında ilk sırayı gençlere ayırdığını söyleyen Bucaklıoğlu, "Halkımızın teveccühüyle, teşkilatımızın teveccühüyle çok coşkulu ve güzel ve verimli bir lansman toplantısı geçirdiğimize inanıyorum. Onların coşkusuyla ben de coştum. Şarkılar söyledik, hep birlikte bayraklar salladık. İnşallah 1 Nisan'da da bu kutlamaları yapmak nasip olur. Güzelbahçe eğitim vadisi gibi 17 tane devlet okulumuz, 57 tane de özel eğitim kurumumuz var. Dolayısıyla bir hayli genci nüfus olarak barındırmaktayız. Gençlerin sosyalleşebileceği, gerektiğinde derslerini çalışabilecekleri, gerektiğinde arkadaşlarıyla görüşüp sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Bunun için de modern, konforlu, 7-24 internet bağlantılı gençlik 'merkezleri oluşturmayı' planlıyorum. Bu gençlik merkezlerine gençlerimiz dediğim gibi gerekirse derslerini çalışacaklar, bu konuda yardım alacaklar. Gerekirse onlar için seminerler, istedikleri konularda seminerler, konferanslar düzenleteceğim. Gençlerin dışarıda kafelerde, sokaklarda kalmasını istemiyorum. Gençlerimizin gençlik merkezlerinde bulunmasını, gençlik merkezlerinde eğitim görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Belediye başkanı olarak belediyeye geçtiğim andan itibaren orada çalışan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğim" diyen Bucaklıoğlu, sözlerine şunları ekledi:
"Çalışanların hepsi aynı çalışma şartlarında çalışmaya devam edecekler. Hepsini aynı şekilde sarıp sarmalayacağıma inanmalarını istiyorum ve bunun da sözünü veriyorum. Güzelbahçeli vatandaşlara Güzelbahçe'de daha güzel bir hayat, daha güzel standartlarda, daha şık ve modern bir şekilde yaşamaları için beni seçmelerini istiyorum Onlara hizmet vaat ediyorum. Güzelbahçe halkına, hizmet vaat ediyorum. Tek amacım onlara hizmet etmek, hizmetlerimle gelmek istiyorum. Güzelbahçe halkını çok seviyorum. Benim onlara olan sevgimi karşılıksız bırakmayacaklarını ve beni belediye başkanı olarak orada görmek istediklerini çok iyi biliyorum. Belediye başkanı olduğumda da onlara vermiş olduğum bütün sözleri yerine getireceğim. Zaten dedim, vaat etmiyorum, kadın sözü veriyorum. Bahsettiğim bütün projelerimi yerine getireceğim. Hepsini yatırıma döndüreceğim. Hizmet olarak güzel bahçelere geri dönecek."
Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun lansmanda aktardığı proje başlıkları ise şu şekilde:
"Park meydan yürüyüş yolları, sahil şeridi boyunca tüm plajların yenilenmesi ve modern hale getirilmesi, balık halinin yanında bulunan alana yeni bir meydan yapılması, seyir terası, park ve bahçeler yapımı, ulaşım, sağlık, çevre altyapısı, soysal projeler, tarım projeleri, şeffaf belediyecilik, istihdam projeleri" - İZMİR
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