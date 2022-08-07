AK Partililer, Topçuoğlu'nun acısını paylaştı - Son Dakika
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AK Partililer, Topçuoğlu'nun acısını paylaştı

07.08.2022 11:10
AK Partililer, Topçuoğlu'nun acısını paylaştı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

Önceki gün hayatını kaybeden Kilis'te son yolculuğuna uğurlanan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun kayınpederi merhum Mehmet Demir Özil'in taziyesine, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan katıldı. Kilis heyeti, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'ne başsağlığı dileğinde bulunarak, acısını paylaştılar. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Ahmet Salih Dal, Murat Karataş, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partililer, Topçuoğlu'nun acısını paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partililer, Topçuoğlu'nun acısını paylaştı - Son Dakika
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