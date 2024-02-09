AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör Karşıyaka Pazar Yerini Ziyaret Etti

Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör yerel seçimler dolayısıyla adaylarla saha çalışmalarına devam ediyor. Başkan Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Karşıyaka pazar yerini ziyaret etti.

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'de 20'de 20 hedefini yakalamak için yoğun çalışma içerisine girdi. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör saha çalışmalarında adaylara desteğini sürdürüyor. Başkan Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Karşıyaka Pazar yerini ziyaret ederek pazar yeri esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada; "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile birlikte Karşıyaka pazar yerinde esnafımızla, hemşerilerimizle bir araya gelip sohbet edip hayırlı işler diledik. Denizli sevdadır, Denizli'ye hizmetkar olmak güzel bir nasiptir. Bu da herkese nasip olmaz. Denizli teşkilatı olarak tüm ilçelerini cumhur ittifakı olarak kazanma gibi hedefimiz var. Allah'ın izniyle Denizli'de 20'de 20 yapmaya hazırız. Tabi ki de sadece tüm ilçeleri değil, Denizli'mizin şehri emini Belediye Başkanımız ve Adayımız Osman Zolan ile bir kez daha Allah'ın izniyle kazanacağız. Her adımımızda güler yüz ve samimiyetle karşılanıyoruz. Bu bizim için çok değerli ve biz bunun için çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ