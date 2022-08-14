AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu

14.08.2022 13:14
AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti İl Başkanlığının İstanbul'da başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Parti 1. Bölge milletvekillerinin katılımıyla Tuzla'da esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi.

AK Parti İl Başkanlığının İstanbul'da başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Parti 1. Bölge milletvekillerinin katılımıyla Tuzla'da esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekilleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla Tuzla İlçe Başkanlığında bir araya geldi. Başkan Yazıcı ve milletvekilleri, Tuzla'da birçok mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur'un ev sahipliğinde başlayan programda, Erol Kaya, Hulisi Şentürk, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun, Eyüp Özsoy, Ravza Kavakçı, Mihrimah Belma Satır ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı teşkilat mensuplarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra gruplar halinde Tuzla'nın birçok mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden AK Parti temsilcileri vatandaşları dinledi. - İSTANBUL

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AK Parti İstanbul'un 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri sürüyor AK Parti İstanbul'un 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri sürüyor Tuzla Belediyesi çalışanlarından Başkan Yazıcı'ya 'yüzde 80 zam' teşekkürü Tuzla Belediyesi çalışanlarından Başkan Yazıcı'ya 'yüzde 80 zam' teşekkürü
Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Tuzla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti milletvekilleri Tuzla'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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