AK Parti İl Teşkilatları 27 Mayıs Darbesini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İl Teşkilatları 27 Mayıs Darbesini Kınadı

AK Parti İl Teşkilatları 27 Mayıs Darbesini Kınadı
27.05.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyetin kınandığı belirtilerek, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dilendi.

27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığı, darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir."

Muğla

AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Çelebi ise 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi olmadığına dikkati çekti.

Birçok darbecinin cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını vurgulayan Çelebi, Yassıada yargılamaları, idam kararları ve demokrasiye yapılan her müdahalenin siyasi tarihte büyük yaralar açtığını belirtti.

Tüm darbelerle mücadelenin süreceğinin altını çizen Çelebi, halkın her zaman demokrasinin yanında durduğuna işaret ederek, "Milletimiz, vesayet düzenine ve darbeci zihniyete asla boyun eğmemiştir. Bu necip millet, içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir." diye konuştu.

Isparta

AK Parti Isparta İnsan Hakları Başkanı Avukat Hatice Çetin Gücüyener de Kamakkapı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle, cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini söyledi.

Vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyetlerin hala yaşadığını dile getiren Gücüyener, "Vesayetçi ve cuntacı zihniyet yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Burdur

AK Parti Burdur İl Başkanlığından yapılan açıklamada, darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle 27 Mayıs'ın demokratik siyaset üzerinde büyük yaralar bıraktığına yer verildi.

14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Politika, AK Parti, antalya, Isparta, Burdur, Hukuk, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Teşkilatları 27 Mayıs Darbesini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:49:15. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti İl Teşkilatları 27 Mayıs Darbesini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.