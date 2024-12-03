AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Hamamcı'ya Ziyaret - Son Dakika
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Politika

AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Hamamcı'ya Ziyaret

AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı\'ndan Belediye Başkanı Hamamcı\'ya Ziyaret

AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı, 8'inci olağan kongrelerinin ardından İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret etti. Teşkilat başkanı Gökhan Aydın, yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

03.12.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
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Eskişehir'de 8'inci olağan kongrelerini gerçekleştiren AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya ziyarette bulundu.

AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Hamamcı'yı kongrenin ardından ziyaret etti. Başkan Hamamcı ile bir süre sohbet eden teşkilat mensupları, belediye tarafından ilçeye yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Başkan Hamamcı ise, kongre sonrası başkanlığa seçilen Gökhan Aydın ve yönetimine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Hamamcı'ya Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Hamamcı'ya Ziyaret - Son Dakika
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