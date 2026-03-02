AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız"
02.03.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da faaliyet gösteren 81 ilin hemşehri dernekleri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Coğrafyamız İftarı'nda buluştu.

İstanbul'da faaliyet gösteren 81 ilin hemşehri dernekleri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Coğrafyamız İftarı'nda buluştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bizler bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah'ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Coğrafyamız İftarı" programında 81 ilin hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmed Emin Özkaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan program, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Büşra Paker ve İsa Mesih Şahin'in selamlama konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, iftar programının yalnızca Türkiye'nin 81 ilini değil, gönül coğrafyasının tamamını temsil eden bir buluşma olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Bugün burada ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 81 ilimizin, hatta daha da ötesi Rumeli'den Balkan coğrafyasına, Türkistan'dan gönül coğrafyamızın tüm fertlerinin temsilcileriyle bir aradayız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik, kültür aktarımı ve dayanışmadaki rolüne vurgu yapan Özdemir, 11 ili etkileyen deprem felaketinde sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği dayanışmaya değinerek, "Deprem olur olmaz ülkemizin 81 ilindeki sivil toplum kuruluşlarımızla irtibata geçtik. İş dünyamızın katkıları ve sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlıklarıyla yüzlerce yardım tırı deprem bölgesine ulaştırıldı. Zor zamanlarda milletimizin nasıl yanında durduklarını hep birlikte gördük" diye konuştu.

"İstanbul birliğin ve huzurun şehridir"

İstanbul'un tarihi ve medeniyet birikimine dikkat çeken Özdemir, "İstanbul üç medeniyete başkentlik etmiş, her katmanında farklı bir tarihin izlerini barındıran kutsal bir şehir. Aynı zamanda her dinden, her mezhepten, her memleketten vatandaşımızın huzur ve refah içinde yaşadığı bir birlik şehridir" şeklinde konuştu.

Bölgede yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin huzur adası olmayı başardığını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaparak, "Gayemiz bu birliği büyütmek, bu birliği geliştirmek. Ülkemizin geleceği için, evlatlarımız için, daha güzel yarınlar için tefrikaya düşmeden birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemize sahip çıkmak. Biz bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah'ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlikler, AK Parti, İstanbul, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: 'Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:48:46. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.