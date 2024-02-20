AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Hamza Dağ için adaylık belgelerini teslim etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Hamza Dağ için hazırladıkları belgeleri İl Seçim Kuruluna teslim etti.
Bilal Saygılı, İl Seçim Kurulu önünde MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve partililerle bir araya geldi. Kurul önünde vatandaşlarla sohbet eden Saygılı, daha sonra Hamza Dağ için adaylık müracaatını yaptı.
Saygılı, basın mensuplarına, İzmir'i daha ileri taşımak için yola çıktıklarını söyledi.
Kentin her köşesinde yaşayan vatandaşların refahını ve mutluluğunu artırmak, şehre değer katmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:
"İzmir'in geleceğini şekillendirmek için yola çıkıyoruz. Yola çıkarken, tarihimizin büyük önderlerinden aldığımız ilhamla, İzmir'i daha yaşanabilir, güçlü ve müreffeh bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yola sadece vaatlerle değil, samimi gayretlerle çıkıyoruz. Sözlerimizin ötesinde, işlerimizle icraatımızla size hizmet etmek için buradayız. İzmir'e adanmışlığımızı, şehrimizin dört bir yanına taşıyacağız. İzmirli hemşehrilerimizden alacağımız güçle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Hamza Dağ'ın öncülüğünde, 30 ilçemizde Cumhur İttifakı'mızın adaylarıyla hep birlikte el ele, omuz omuza vererek İzmir'imizi daha da ileriye taşıyacağız."
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise 31 Mart'ta, "İzmir'in makus talihini" değiştireceklerine inandığını söyledi.
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