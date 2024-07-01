AK Parti İzmir İl Başkanı, İzmir Metrosu'ndaki Yürüyen Merdiven Arızası Nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Eleştirdi

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Metrosu'nda arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişinin yaralandığı olay nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşların yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Saygılı, geçen yıl da aynı durakta benzer olayın yaşandığını hatırlattı.

Bilal Saygılı, bu tür olayların şehir yönetiminin ciddi sorumsuzluğunun ve ihmalkarlığının göstergesi olduğunu vurgulayarak, "İzmir gibi büyük ve önemli şehrin ulaşım altyapısının bu kadar zayıf olması kabul edilemez. Halkımızın can güvenliği her şeyden önce gelir ve bu tür ihmaller affedilemez. Büyükşehir Belediyesi yönetimini, sorumluluklarını yerine getirmeye ve derhal gerekli önlemleri almaya davet ediyorum." dedi.