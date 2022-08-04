AK Parti'li Sürekli, "Gönül Kapısı" programı kapsamında ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Gönül Kapısı" programı kapsamında şehit ailesini ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, Bornova'da, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Şimşek'in babası Hakan Şimşek'e baş sağlığı dileklerini ileten Sürekli, daha sonra esnaf ziyareti yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, AK Parti olarak her zaman sahada ve toplumun her kesiminin taleplerini dinleyip çözüm üretmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirtti.

Esnafın üzerindeki yükü hafifletmek için önemli destek paketleri açıkladığını vurgulayan Sürekli, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye dünyada söz sahibiyse, tahıl krizi gibi bir krizin çözülmesinde baş aktör olabiliyorsa, savunma sanayinde önemli noktalara geliyorsa, elbette bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin gayretleriyle gerçekleşti. Bizler de üzerimize düşen görevin bilinciyle toplumumuzun her kesimini samimiyetle dinliyor, yaz kış, gece gündüz demeden özveriyle çalışıyoruz. Güçlü Türkiye milletimizle birlikte inşa ettik. Yaptığımız ziyaretler sonucu elde ettiğimiz çıktıları ilgili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Pandemi dönemi, sonrasında dünyada yaşanan olumsuzluk elbette ülkemizi de etkiledi bu etkinin en alt düzeyde kalması için önemli destek paketleri açıkladık. Esnafımız her buluşmamızda, bu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletiyor. Bu teveccüh tüm yorgunluğumuzu alıyor."

Sürekli, sosyal yardım alanında kullanılan kaynak miktarının 2002'de 1,3 milyar lira olduğunu hatırlatarak, bu rakamın 2022'de 100 milyar liraya çıkartıldığını kaydetti.

Türkiye genelindeki devlet hastanelerinin yatak kapasitesinin 136 bine ulaştığına dikkat çeken Sürekli, "Sağlık alanında yaptığımız yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor. 14 bini yoğun bakım yatağı, 85 bini nitelikli hasta yatağı olmak üzere toplam 136 bin yatak kapasitesine sahip 900 hastane ile en kaliteli sağlık hizmetinin verilmesi için tüm sağlık çalışanlarımız canla başla görev yapıyor." ifadelerini kullandı.