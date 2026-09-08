AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı 9 Eylül'ün 104. yılını kutladı ve bayrağı vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı 9 Eylül'ün 104. yılını kutladı ve bayrağı vurguladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Saygılı, 9 Eylül'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurgularken, zaferin Hasan Tahsin'den Atatürk'e uzanan direniş ruhuyla kazanıldığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında 9 Eylül'ün yalnızca İzmir'in değil, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Kurtuluşun 104. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve minnetle idrak ettiklerini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"9 Eylül yalnızca İzmir'in kurtuluş tarihi değildir. 9 Eylül esareti reddeden bir milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz kararlılığının tarihe kazındığı kutlu bir gündür. Bu şehirde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğinin en güçlü nişanesidir. İzmir'in işgaliyle başlayan acı günler, milletimizin topyekün mücadelesi ve kahraman ordumuzun büyük fedakarlıklarıyla 9 Eylül 1922'de zafere ulaşmıştır. Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlayan direniş ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kahraman Mehmetçiğimizin azmi, milletimizin duası ve fedakarlığıyla İzmir'in semalarında yeniden bağımsızlığın bayrağını dalgalandırmıştır. Bugün bizlere düşen, yalnızca bu büyük zaferi anmak değil 9 Eylül'ün bize bıraktığı emanete aynı şuur ve sorumlulukla sahip çıkmaktır."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Tahsin, Politika, AK Parti, 9 Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı 9 Eylül'ün 104. yılını kutladı ve bayrağı vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:37:01. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı 9 Eylül'ün 104. yılını kutladı ve bayrağı vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement