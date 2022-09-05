AK Parti İzmir'de, 'Mahalle Buluşmaları' sıcak karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İzmir'de, 'Mahalle Buluşmaları' sıcak karşılandı

05.09.2022 10:36
AK Parti İzmir'de, 'Mahalle Buluşmaları' sıcak karşılandı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Haziran ayında başlattığı 'Mahalle Buluşmaları' ile İzmir'in dört bir yanında, park ve bahçelerde buluşma gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Haziran ayında başlattığı 'Mahalle Buluşmaları' ile İzmir'in dört bir yanında, park ve bahçelerde buluşma gerçekleştirildi. İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, "Göreve geldiğimizden beri farklı formatlarda buluşma yaptığımız hemşehrilerimizle, bu sefer yaz akşamlarında çay, çiğdem eşliğinde sıcak sohbetlerle buluştuk. 'Mahalle Buluşmaları' fark oluşturan bir buluşma oldu." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli başkanlığında, geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda İl Yürütme ve İlçe Başkanları ile yaptığı kampta ortaya çıkan 'Mahalle Buluşmaları'nı, yaz ayı boyunca İzmir'in dört bir yanında parklarda, bahçelerde gerçekleştirildi. Yaz akşamlarında, mahalle aralarında, İzmirliler ile buluşarak, gönüllere dokunmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, "AK Parti İzmir teşkilatları olarak, göreve geldiğimiz ilk günden beri, sahadan bir an ayrılmadık. 3.5 yılda, başta 'Karınca Modeli' ve '30 ilçe eş zamanlı ziyaretler' olmak üzere, çeşitli formatlarda hep hemşehirilerimizle yan yana, omuz omuza olduk. 'Mahalle Buluşmaları'nı da bu yaz dönemi başlangıçta başlatarak, dokunmadığımız kimse kalmasın diye, mahalle aralarındaki parklarda, bir vatandaşımızın bahçesinde, mahalle sakinleri ile buluşmalar gerçekleştirdik. İl Başkanımızın, Milletvekillerimizin katılımları ile uzun yaz akşamlarını, çay eşliğinde, çiğdemle birlikte İzmirliler ile vakit geçirerek, sohbet ettik, birbirimizi dinledik. 'Mahalle Buluşmaları'nı da yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Bizler yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz

'Mahalle Buluşmaları'nın samimi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Kocabaş, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatları olarak, milletimiz için, ülkemiz için çalışırken ilk önce samimiyet içerisinde, gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu samimiyet ile biz 20 yıldır milletimizin iradesi ile iktidarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İzmir'de İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli öncülüğünde; İl Teşkilatımız ve İlçe Teşkilatlarımız ile gece gündüz, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, çalmadığımız kapı, girmediğimiz gönül kalmayana kadar bu kutlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Çünkü biz bu yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareketiz. Bizler yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi AK Partili Nasır, Karabağalar'a imar planı müjdesini verdi AK Partili Nasır, Karabağalar'a imar planı müjdesini verdi
Kaynak: İHA

AK Parti, Kocabaş, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir'de, 'Mahalle Buluşmaları' sıcak karşılandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 CHP lideri "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:53:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir'de, 'Mahalle Buluşmaları' sıcak karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement