AK Parti İzmir'de, 'Mahalle Buluşmaları' sıcak karşılandı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Haziran ayında başlattığı 'Mahalle Buluşmaları' ile İzmir'in dört bir yanında, park ve bahçelerde buluşma gerçekleştirildi. İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, "Göreve geldiğimizden beri farklı formatlarda buluşma yaptığımız hemşehrilerimizle, bu sefer yaz akşamlarında çay, çiğdem eşliğinde sıcak sohbetlerle buluştuk. 'Mahalle Buluşmaları' fark oluşturan bir buluşma oldu." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli başkanlığında, geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda İl Yürütme ve İlçe Başkanları ile yaptığı kampta ortaya çıkan 'Mahalle Buluşmaları'nı, yaz ayı boyunca İzmir'in dört bir yanında parklarda, bahçelerde gerçekleştirildi. Yaz akşamlarında, mahalle aralarında, İzmirliler ile buluşarak, gönüllere dokunmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, "AK Parti İzmir teşkilatları olarak, göreve geldiğimiz ilk günden beri, sahadan bir an ayrılmadık. 3.5 yılda, başta 'Karınca Modeli' ve '30 ilçe eş zamanlı ziyaretler' olmak üzere, çeşitli formatlarda hep hemşehirilerimizle yan yana, omuz omuza olduk. 'Mahalle Buluşmaları'nı da bu yaz dönemi başlangıçta başlatarak, dokunmadığımız kimse kalmasın diye, mahalle aralarındaki parklarda, bir vatandaşımızın bahçesinde, mahalle sakinleri ile buluşmalar gerçekleştirdik. İl Başkanımızın, Milletvekillerimizin katılımları ile uzun yaz akşamlarını, çay eşliğinde, çiğdemle birlikte İzmirliler ile vakit geçirerek, sohbet ettik, birbirimizi dinledik. 'Mahalle Buluşmaları'nı da yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Bizler yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz

'Mahalle Buluşmaları'nın samimi bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Kocabaş, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatları olarak, milletimiz için, ülkemiz için çalışırken ilk önce samimiyet içerisinde, gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu samimiyet ile biz 20 yıldır milletimizin iradesi ile iktidarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İzmir'de İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli öncülüğünde; İl Teşkilatımız ve İlçe Teşkilatlarımız ile gece gündüz, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, çalmadığımız kapı, girmediğimiz gönül kalmayana kadar bu kutlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Çünkü biz bu yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareketiz. Bizler yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - İZMİR