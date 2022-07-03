AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Vefa Buluşması" programına katıldı - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Vefa Buluşması" programına katıldı

03.07.2022 11:01
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Vefa Buluşması" programına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Vefa Buluşması" programı kapsamında, geçmiş dönemde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Vefa Buluşması" programı kapsamında, geçmiş dönemde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Karşıyaka'da "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, 2019 Nisan'da göreve başladığını ve vakit kaybetmeden alana çıkıp ziyaretler yaptığını, kimseyi ayırmadan yürüttükleri çalışmaları "vefa buluşmaları" başlığı altında sürdürdüklerini bildirdi.

Bu buluşmalardan çok verimli ve güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Sürekli, "Vefa buluşmalarımızın kapsamına ilçelerimizi de dahil ettik. Ziyaret ve programlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Geçmiş dönemlerde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan dava arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıları tamamladık. Bundan sonraki süreçte geçmişten bugüne farklı kademelerde görev yapan yol arkadaşlarımızla buluşmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyadaki konjonktürel gelişmeler, pandemi ve savaş gibi nedenlere bağlı olarak oluşan ekonomik sıkıntıların hızlı ve etkili bir şekilde aşılması için yoğun bir çalışma içinde olunduğunu ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki artışlarla sınırlı kalmayacak. Yine olumlu gelişmeler de var. Karadeniz'deki doğalgazın sisteme verilmesi için gece gündüz çalışmalar sürüyor. Akkuyu Nükleer Santralinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarım, hayvancılık ve sanayide üretim artıyor. Diplomatik başarılar ortada. Güçlü bir dünya liderine sahibiz. Liderimizin öncülüğünde 2023 yılı ülkemiz için güzellikler ve başarılarla dolu bir yıl olacak."

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, 'Vefa Buluşması' programına katıldı - Son Dakika

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