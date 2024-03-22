AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP\'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki\'nin iddiaları hakkında açıklama yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Bornova Belediye Başkan adayı Eşki'nin, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı açıklamaya dikkat çekti.
Ömer Eşki'nin kendisini "garanti başkan" gördüğünü öne süren İnan, "Giderayak İzmir'e zarar vermeye devam ediyorlar. 25 yıl boyunca verdikleri hasarı son güne kadar devam ettiriyorlar. Artık isyan sesleri kendi arkadaşlarından, kendi partilerinin adaylarından yükseliyor." ifadelerini kullandı.
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Töre, İHA ziyaretinde İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile görüştü. Ziyarette, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti. Aksakal, partililere seçim çalışmalarına destek çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesinin yapıldığını ve 2025 yılında tamamlanması planlandığını açıkladı. Hastanenin 85 bin metrekare kapalı alanı, 400 yatak ve 100 yoğun bakım yatağı olacağı belirtildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, son 21 yılda Çankırı'ya 55 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Konuşmasında eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve sanayi alanlarındaki yatırımları da vurgulayan Erdoğan, Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 teknopark kurulduğunu belirtti.
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