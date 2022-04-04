AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Buca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca ilçesinde muhtarları, esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaya, yaptığı açıklamada Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin'i ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldiğini, ardından mahalle esnafı ve vatandaşların taleplerini dinlediğini belirtti.

Buca'nın en büyük ilçe olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarından en az nasiplenen ilçe olduğunu kaydeden Kaya, "Buca'yı unutmuşlar, yok sayıyorlar. Buraya çaktıkları bir çivi bile yok. CHP'li Soyer, akıl vermeye gelince en önde, iş yapmaya gelince ortada yok. Üç yıllık başkanlık döneminde Buca'da 1 metre yeşil alan yapmamış, şimdi çıkmış 'Buca cezaevi yeşil alan olsun' diyor. Siz oraya AVM yapmak istediniz, şimdi hiç utanmadan sıkılmadan yeşil alandan bahsediyorsunuz. Her şeyleri sahte, her işleri samimiyetsiz." ifadelerini kullandı.

Buca Koop. Mahallesi Muhtarı Hakan Dönertaş'ı ziyaret eden Kaya, burada da mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kaya kente yapılan 85 milyar liralık kamu yatırımından en büyük payı Buca'nın aldığını anlatarak, Büyükşehir Belediyesinin Buca Metro inşaatı ihalesine ilişkin şunları ifade etti:

"İzmir'in en büyük ilçesine 20 sene sonra metro ihalesine çıktılar. Onu da adam kayırma uğruna 529 milyon lira fazlasına ihale ederek kenti zarara uğrattılar. Attıkları temel kurumadan mahkemelik oldular. Bunlar metro inşaatını bitiremez, onu da biz bitiririz. Buca için her zaman yaptığımız gibi her fedakarlığı yaparız."