AK Parti'li Necip Nasır, Ödemiş'te vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti'li Necip Nasır, Ödemiş'te vatandaşlarla bir araya geldi

30.07.2022 16:49
AK Parti'li Necip Nasır, Ödemiş'te vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in Ödemiş ilçesinde TOKİ projesi ile ev sahibi olacak hak sahipleriyle toplantı yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in Ödemiş ilçesinde TOKİ projesi ile ev sahibi olacak hak sahipleriyle toplantı yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Nasır, AK Parti hükümetlerinin İzmir'i yatırımlarla hak ettiği yere taşımak için yoğun bir çaba harcadığını aktardı.

TOKİ konut projesinin yapımı işinin yüzde 87 seviyesine geldiğini aktaran Nasır, CHP'li yerel yönetimi eleştirerek, "Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayacak projeye dahi dava açarak yapımını durdurmaya çalışıyorsunuz. Şehrimize yapılacak tüm yatırım ve hizmetleri engelleme çabanıza rağmen, hemşerilerimizi hak ettikleri hizmetle buluşturacağız." dedi.

İzmir'i temsil etmenin sorumluluk gerektirdiğini belirten Nasır, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki muhalif hesaplar üzerinden ve astronomik reklam harcamalarıyla İzmirlileri yanıltmayın. Size verilen görevi hakkıyla yerine getirin. Milletin parasını reklamla çarçur etmeyin, yatırımlara harcayın. İzmirliler gerçek yüzünüzü gördü ve size sandıkta gereken cevabı verecektir. İşte o zaman adına şiirler yazılan bu eşsiz şehri, mahrum bıraktığınız, engellediğiniz yatırımla bir bir buluşturacağız."

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Kaynak: AA

Necip Nasır, AK Parti, Ödemiş, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Necip Nasır, Ödemiş'te vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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