AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifini açıkladı

Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kamuda ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü doldurmuş tüm araçların kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifinin kapsamında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla 706 araç satışa konu edilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarınca mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilmektedir. Teklif yasalaştıktan sonra sayı netleşecektir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Eleştiri ve soruları yanıtlayan teklifin ilk imza sahibi Yaşar Kırkpınar, teklifle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının amaçlandığını söyledi.

Teklifle, kamu bankalarının sermaye pozisyonlarının gerek duyulduğunda daha da güçlendirilmesi için kanuni yetki alınmasının hedeflendiğini anlatan Kırkpınar, BDDK verilerine göre sektörün dönem net karının mayısta yıllık bazda yüzde 22,5 artış göstererek 233,6 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kamu bankalarının mali durumları ve hacimlerine yönelik Kırkpınar, "BDDK verilerine göre kamu bankalarının aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artışla 11 trilyon 606 milyar lira, mevduatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,9 artarak 7 trilyon 62 milyar lira, kredilere baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 6 trilyon 41 milyar lira olmuştur. Takipteki alacakların toplam kredilere oranı yüzde 1,03 iken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 1,19 olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Kamuda denetimler yapıldığını dile getiren Kırkpınar, kanun teklifinde yer alan hükümle, tasarruf tedbirlerinin uygulanması konusunda yapılacak denetimlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına sunulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Kırkpınar, düzenlemedeki kamu araçlarının satışına yönelik hükme değinerek, "İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü doldurmuş tüm araçlar düzenleme kapsamındadır. Bugün itibarıyla 706 araç satışa konu edilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarınca mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilmektedir. Teklif yasalaştıktan sonra sayı netleşecektir. Taşıtların yerli ve elektrikli taşıtlara dönüşümü de yürütülüyor. Bu kapsamda satışı yapılacak taşıt sayısı da artarak devam edecektir." dedi.

Hurda araçların bu düzenlemeye dahil olduğunu dile getiren Kırkpınar, kurumların taşıtlara yönelik envanter çalışmalarının devam ettiğini; çalışmalar tamamlandığında satışa konu taşıt adedi ve gelirin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Kırkpınar, araçların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacak ihalelerle satılacağını da anlattı.

Kamuda yürütülen görevler nedeniyle ödenecek ücretlere yönelik düzenlemenin kapsamına ilişkin sorulara karşılık Kırkpınar, "Maddenin kapsamı Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar, KİT'ler, sermayesinin yarısından fazlası Hazineye ait olan şirketler, belediyeler ve belediyelere bağlı şirketler dahil olmak üzere oldukça geniş tutulmuştur. Kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüden personel bu madde kapsamındadır." yanıtını verdi.

AK Parti'li Kırkpınar, teklifle getirilen ödeme sınırının, kamu görevlileri için geçerli olacağını söyledi.

BOTAŞ'ın borçlarına yönelik de Kırkpınar, "BOTAŞ'ın şu an itibarıyla doğal gaz alımı nedeniyle dışarıya borcu bulunmamaktadır." dedi.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.