AK Parti'li Ercan: Türkiye dünyada söz sahibi oldu - Son Dakika
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AK Parti'li Ercan: Türkiye dünyada söz sahibi oldu

AK Parti\'li Ercan: Türkiye dünyada söz sahibi oldu
16.06.2026 13:51
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğunu belirterek, teşkilatların çalışmalarıyla hizmetlerin hayata geçirildiğini ve önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'ı yeniden göreve getireceklerini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade etti.

AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Ercan, partililerle buluştu.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'ye emek veren teşkilatların değerinin paha biçilemez olduğunu söyledi.

AK Parti hükumetleri döneminde yapılan yatırımlara değinen Ercan, "Artık Türkiye'mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hamdolsun bölünmüş yollarla çok daha konforlu bir şekilde gidilebiliyor. Artık ülkemiz 25 yılda hemen her alanda çağları aştı. Başta savunma sanayimiz olmak üzere şu anda dünyaya 'benim' diyen bir Türkiye var. Bir dünya liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasında duran siz teşkilatlarımız sayesinde bu işler yapıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde ve teşkilatların çalışmalarıyla, uzun yıllara yayılan hizmetlerin kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşıyor. O günleri Allah bir daha göstermesin. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız 'Milletimin gücünden başka güç tanımıyorum' dedi. İşte milletimizin o gücünü oluşturan lokomotif sizlersiniz. Etrafımıza bakın... Kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı, güneyde Suriye... İsrail'in zulmü hala devam ediyor. Bir tarafta İran, Yunanistan, Ermenistan... Dolayısıyla ateş çemberinin içerisindeyiz. Onun için ülkemizin gelişiminin devam etmesi ve dünya lideri ülke konumuna gelebilmemiz için bizim de üzerimize düşen, kapı kapı dolaşmaktır."

Tuğba Işık Ercan, halkın en iyi hizmeti hak ettiğini vurgulayarak, "Bu hizmetlerin gelmesi sizlerin, bizlerin elinde. Daha güçlü çalışarak, önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı yeniden göreve getireceğiz. Yerel seçimlerde de artık Burdur'umuzu AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmamız gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver ise 7 kadın kooperatifinin birleşmesiyle oluşturulacak Burdur Kadın Kooperatifleri Birliği'nin kuruluş sürecinde sona yaklaşıldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Ercan: Türkiye dünyada söz sahibi oldu - Son Dakika

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