AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi\'nde Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş\'e destek
13.02.2026 20:46  Güncelleme: 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve yönetimi, giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek amacıyla beyaz başörtü takarak katıldılar.

AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve yönetimi, beyaz başörtü takarak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek mesajı verdi.

AK Parti Kızılcahamam ilçe başkanlığı tarafından Şubat ayı İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi Toplantı ve Tiyatro salonunda gerçekleşen programa; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, İl Başkan Yardımcısı Hakan Arol, İl Koordinatörü Feyrüz Bingöl, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve partililer katıldı. AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye çalışmalarından bahsederken, Milletvekili Bilgin Türkiye siyasetinden ve ekonomik yapısı hakkında konuştu.

Programda, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve yönetimi, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek amacıyla AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Şubat Ayı İlçe Danışma Meclis Toplantısına beyaz başörtüleri ile gelerek destek mesajı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, AK Parti, Politika, Gümüş, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:09:26. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.