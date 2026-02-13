AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi\'nde Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş\'e destek

AK Parti Kızılcahamam Danışma Meclisi'nde Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve yönetimi, beyaz başörtü takarak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek mesajı verdi.

AK Parti Kızılcahamam ilçe başkanlığı tarafından Şubat ayı İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi Toplantı ve Tiyatro salonunda gerçekleşen programa; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, İl Başkan Yardımcısı Hakan Arol, İl Koordinatörü Feyrüz Bingöl, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve partililer katıldı. AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye çalışmalarından bahsederken, Milletvekili Bilgin Türkiye siyasetinden ve ekonomik yapısı hakkında konuştu.

Programda, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve yönetimi, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek amacıyla AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Şubat Ayı İlçe Danışma Meclis Toplantısına beyaz başörtüleri ile gelerek destek mesajı verdi. - ANKARA