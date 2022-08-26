Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: "Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: "Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz"

26.08.2022 10:43
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: "Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz"

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Piknik Alanında partide gönüllü görev alan kadınlara hitaben yaptığı konuşmada "Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz" dediAK Parti Kahramankazan...

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Piknik Alanında partide gönüllü görev alan kadınlara hitaben yaptığı konuşmada "Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz" dedi

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yıl içerisinde tekrarlanan istişare toplantılarının sonuncusu Kahramankazan Piknik Alanında partinin çeşitli kademelerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık 600 kişinin katıldığı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Çakmak, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldıztepe, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevcan Demir ve partinin yönetim kurulu üyeleri katıldı. İstişare toplantısına çocuklarıyla katılan kadınlar için çeşitli hediye çekilişleri ve yarışmalar düzenlendi. Çocukların, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a büyük ilgi gösterdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

"94 ruhuyla çalışıyoruz"

Partililere hitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la bir anısını paylaşarak başlayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "1994 yılında Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra çok güzel bir ortamda Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Ben orada Cumhurbaşkanımıza dedim ki, efendim hiç kimse sizi şans tanımazken bu başarıyı nasıl yakaladınız diye sordum. O da dedi ki, 'çalınmadık kapı bırakmadık, insanların bize gelmesini beklemedik, sabahtan gece yarılarına kadar toplumun her kesiminden insanları ziyaret ettim, ellerini sıktığım, kucakladım, dinledim, nakış nakış İstanbul sokaklarında davamızı anlattım' dedi. 2019 yılında yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanımız bizleri Kızılcahamam'da topladı ve sizden bir şey istiyorum dedi. Hepiniz görev yerlerinizde 94 ruhuyla çalışacaksınız dedi. Biz Kahramankazan'da Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği ve onun izinde 94 ruhuyla çalışıyoruz. Yani Allah rızası için çalışıyoruz. Rant merkezli değil, hizmet merkezli çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde biz büyük ustanın çıraklarıyız" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Parti'li Hamza Dağ, İzmir'de yürüttükleri 'Karınca Modeli'ni anlattı Açıklaması AK Parti'li Hamza Dağ, İzmir'de yürüttükleri 'Karınca Modeli'ni anlattı Açıklaması AK Parti, İzmir'de 'Karınca Modeli' ile 3 yılda 80 bin ziyaret yaptı, 500 bin kişiye ulaştı AK Parti, İzmir'de 'Karınca Modeli' ile 3 yılda 80 bin ziyaret yaptı, 500 bin kişiye ulaştı
Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: 'Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:56 Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: "Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement