AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya: Dev eserler karıncalar gibi çalışarak ortaya çıkıyor

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, dev eserlerin pankartlarla, iftiralarla yapılmadığını belirterek, "Dev eserler karıncalar gibi çalışarak ortaya çıkıyor" dedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 5000 Evler Mahallesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Çetinkaya, 5000 Evler'in bütün sorunlarını bildiğini, çözümü için projelerinin hazır olduğunu söyledi.

MHP'li Başkan Adayı Rafet Vergili'ye yüklenen Çetinkaya, "287 dev eserin varsa Özkan ile ne işin var? Akşam Özkan, sabah Özkan. Çık meydana beni anlatacağına 287 eserini anlat. O kadar çalışkansan, 15 yıl ne yaptın ki? Son 15 güne sıkıştırıyorsun herşeyi. Dev eserler dev pankartlarla, kibirle, iftirayla ortaya çıkmıyor. Dev eserler karıncalar gibi çalışarak ortaya çıkıyor. Karabük için karınca gibi çalışmak için bu yola çıktım. Çok çalışacağız. Şehri imar, gönülleri ihya edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK