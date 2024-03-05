AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Parkı Projesi Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Parkı Projesi Hakkında Konuştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Parkı Projesi Hakkında Konuştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, yerel bir basın kuruluşu canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu. Çetinkaya, katıldığı canlı yayında, açıkladığı gar park projesi ve nehir park projesi hakkında konuştu. Nehir Parkın Karabük'ün potansiyeline katkısının çok büyük olacağının altını çizen Çetinkaya, turizm ve sosyal etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

05.03.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, yerel bir basın kuruluşu canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

Çetinkaya, katıldığı canlı yayında, açıkladığı gar park projesi ve nehir park projesi hakkında konuştu.

"Nehir Parkı Hayata Geçirmekte Kararlıyız"

Çetrinkaya, "Malumunuz burada vizyon projelerle şehrimizde yeni bir şehircilik vizyonu önüne geçerek projelerle biz sahneye çıktık" dedi.

Nehir Parkın Karabük'ün potansiyeline katkısının çok büyük olacağının altını çizen Çetinkaya "İkinci projemiz hep dedik ya bir gar sahası var. Bunun tahliye olması gerekiyor. Bir de şehrin ana merkezi olan bir nehrimiz var. Bugün bakıyoruz Anadolu da birçok vilayetin bu nehri hemşehrilerinin hizmetine açtığını görüyoruz. Bu noktada biz de istiyoruz ki su akar, Karabüklü bakar değil, su akar Karabük'ün etrafında sosyal etkinlikler yapar. Yine turizm bu noktada bizim için çok önemli. 550 bin turist geliyor Safranbolu bölgemize. Bu turistler Karabük'te hiçbir şekilde zaman geçirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Biz arzu ediyoruz ki hem sosyal hem ticari hayatımıza katkısı olsun" diyen Çetinkaya şunları söyledi: "Bu 550 bin turist buralarda dursun. Bizim oradaki nehir park etrafında açacağımız tesislerde yine işte buradaki sosyal tesislerde zaman geçirsin, Karabük'te turizmden faydalansın istiyoruz. Bu noktada nehir parkı hayata geçirmek adına yine Tarım ve Orman Bakanımızla da istişarelerimiz olacak alanı inceleyeceğiz. Bu alanı ne kadar hızlı bir şekilde Karabük halkının hizmetine sunarız, bunu en modern, en kullanışlı halkın en takdir ettiği projeyi buraya nasıl uygularız? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Yani şunu demek istiyorum. Adaylıkla biz bu kontaklara başladık. Yani özellikle bu kronikleşmiş projelerin, kronikleşmiş vaatlerin bir an önce hayata geçirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızda bu niyetle geliyor şehrimize." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Parkı Projesi Hakkında Konuştu - Son Dakika

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