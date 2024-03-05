AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Parkı Projesi Hakkında Konuştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, yerel bir basın kuruluşu canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.
Çetinkaya, katıldığı canlı yayında, açıkladığı gar park projesi ve nehir park projesi hakkında konuştu.
"Nehir Parkı Hayata Geçirmekte Kararlıyız"
Çetrinkaya, "Malumunuz burada vizyon projelerle şehrimizde yeni bir şehircilik vizyonu önüne geçerek projelerle biz sahneye çıktık" dedi.
Nehir Parkın Karabük'ün potansiyeline katkısının çok büyük olacağının altını çizen Çetinkaya "İkinci projemiz hep dedik ya bir gar sahası var. Bunun tahliye olması gerekiyor. Bir de şehrin ana merkezi olan bir nehrimiz var. Bugün bakıyoruz Anadolu da birçok vilayetin bu nehri hemşehrilerinin hizmetine açtığını görüyoruz. Bu noktada biz de istiyoruz ki su akar, Karabüklü bakar değil, su akar Karabük'ün etrafında sosyal etkinlikler yapar. Yine turizm bu noktada bizim için çok önemli. 550 bin turist geliyor Safranbolu bölgemize. Bu turistler Karabük'te hiçbir şekilde zaman geçirmiyor" ifadelerini kullandı.
"Biz arzu ediyoruz ki hem sosyal hem ticari hayatımıza katkısı olsun" diyen Çetinkaya şunları söyledi: "Bu 550 bin turist buralarda dursun. Bizim oradaki nehir park etrafında açacağımız tesislerde yine işte buradaki sosyal tesislerde zaman geçirsin, Karabük'te turizmden faydalansın istiyoruz. Bu noktada nehir parkı hayata geçirmek adına yine Tarım ve Orman Bakanımızla da istişarelerimiz olacak alanı inceleyeceğiz. Bu alanı ne kadar hızlı bir şekilde Karabük halkının hizmetine sunarız, bunu en modern, en kullanışlı halkın en takdir ettiği projeyi buraya nasıl uygularız? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Yani şunu demek istiyorum. Adaylıkla biz bu kontaklara başladık. Yani özellikle bu kronikleşmiş projelerin, kronikleşmiş vaatlerin bir an önce hayata geçirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızda bu niyetle geliyor şehrimize." - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Parkı Projesi Hakkında Konuştu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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