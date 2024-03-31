AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oyunu Kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oyunu Kullandı

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oyunu Kullandı

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı. Çetinkaya, yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci yaşadıklarını ve Karabük'ü ihya edecek projelerle dolu bir süreç geçirdiklerini belirtti.

31.03.2024 14:55  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Çetinkaya, oyunu Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 1116 numaralı sandıkta kullandı.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Demokrasimizin yine tecelli ettiği bir gündeyiz. İnşallah şehrimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için güzel neticeler, hizmet dolu neticeler, eser siyasetleri ortaya çıktığı bir netice bekliyoruz. Güzel bir kampanya süreci yaşadık. Proje dolu, Karabük'ü ihya edecek bir projelerle dolu bir süreci geçirdik. Ben tüm halkımıza desteklerinden dolayı, teşkilatımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olsun diyorum. Karabük'ümüz hem imar, hem inşa olsun, hem de halkımızın gönlü ihya olsun diyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oyunu Kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:58 32 ilde oy verme işlemi sona erdi 32 ilde oy verme işlemi sona erdi
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
13:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
13:50 Her seçim kombini ayrı olay Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında
13:22 AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum
13:16 İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:50 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 16:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oyunu Kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement