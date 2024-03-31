AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oyunu Kullandı

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Çetinkaya, oyunu Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 1116 numaralı sandıkta kullandı.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Demokrasimizin yine tecelli ettiği bir gündeyiz. İnşallah şehrimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için güzel neticeler, hizmet dolu neticeler, eser siyasetleri ortaya çıktığı bir netice bekliyoruz. Güzel bir kampanya süreci yaşadık. Proje dolu, Karabük'ü ihya edecek bir projelerle dolu bir süreci geçirdik. Ben tüm halkımıza desteklerinden dolayı, teşkilatımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olsun diyorum. Karabük'ümüz hem imar, hem inşa olsun, hem de halkımızın gönlü ihya olsun diyorum" dedi. - KARABÜK