AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya: \'Sandıklardan Birinci Parti Çıkacağız\'

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, 31 Mart' ta sandıklardan birinci parti çıkacaklarını söyledi.

Seçim çalışması temposunu hızlandıran Çetinkaya, Eflaniler Derneği ile Eskipazarlılar Derneklerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde projelerinden bahsederek Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini anlatan Çetinkaya, "Bu artık bizim için bir seçim, tercih değil. Gayrı bir zaruret hali hasıl olmuştur. Çünkü görüyoruz ki çocuklarımız, ailelerimiz, yaşlılarımız güzel bir kent ortamında yaşamıyorlar. Baktığımızda birçok şeyimiz eksik ve baktığımızda öğretilmiş bir çaresizlik. Yani bu verdiğimiz size en iyisi deniliyor. Hayır efendim, bu en iyisi değil bu iyide değil. Bunu halkta, herkes biliyor aslında. Hep bir kısır siyasi, bir iftira, bir yalan, bir gündem değişikliği halkı hizmetsizlikten koparıyor. Biz aslında baktığımızda burada bir hizmeti getireceğiz ama önce böyle bir çirkin bir siyasi zihniyeti devireceğiz" dedi.

"Belli ki anketlerden haberleri var hepsi arkamızda"

Seçimlere 15 gün kala saha anketlerinde önde olduklarını ve Karabük'ü gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını da ifade eden Özkan Çetinkaya, " Bizler onlar gibi günde bir iki saat belediyeye uğrayarak belediyecilik değil. Bu işe elimizi, gövdemizi, beyninizi, kendimizi koyarak hizmet edeceğiz. 7/24 belediyeciliği eser ve hizmet belediyeciliğini inşallah şehrimiz Karabük'e kazandıracağız. İnşallah daha müreffeh, daha modern, daha çağdaş, daha yaşanılabilir bir Karabük hep beraber tesis edeceğiz diyorum. Bu noktada sahada karşımıza ne gelirse gelsin. Karşımıza hangi engel gelirse gelsin, hangi söylem gelirse gelsin bizlere 'R' düşmez. Bizler her zaman atak halinde olacağız. Bizler hedefe koşar halde olacağız. ve inşallah 31 Mart' ta burayı AK belediye yapacağız ve dört dörtlük hizmetlerimizde beş yıllık süreçte hayata geçireceğiz. Bugün kataloğumuzda diyoruz ki, biz Karabük'ün bu problemlerini çözeceğiz diyoruz ve bakıyoruz hepsi arkamıza düşmüş. Belli ki anketlerden haberleri var hepsi arkamızda. Buradan şu görünüyor ki bugün bu halk bu kararı vermiş, belli ki diğer adaylarda bu işi kabul etmiş. İnşallah bu iş bitmiş. 5 yıllık süreçte bu projeleri hepsini bir bir hayata geçireceğiz. Belediyecilik, şehir nasıl olurmuş? Bu şehirdeki insanlar nasıl mutlu olurmuş? Herkese göstereceğiz. Herkes bunu görecek. 15 yıllık maske düşecek. Artık Karabük siyasi kavgaların kısır döngünün olduğu yer değil. En güzel hizmetlerin anıldığı şehir olacak" diye konuştu. - KARABÜK