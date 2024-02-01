AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Şirinevler Mahallesi\'nde Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları çerçevesinde Şirinevler Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürdü.
Esnaf ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Çetinkaya, burada onların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu. Çetinkaya ziyaretleri esnasında özel bir enstrüman kursunda müzik konserine eşlik etti. Çetinkaya, "'Şehirde Kültürel Kalkınma Modeli' ile Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşasında geçmişin değerlerini geleceğin gücüne dönüştürecek bir anlayışı ortaya koymayı amaçlıyoruz" dedi.
Gençlerin sanatı keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve sanatın gücünü topluma yaymaları için çeşitli platformlar oluşturacaklarını ifade eden Çetinkaya, "Sanat atölyeleri, müzik kursları, tiyatro grupları ve sanat festivalleri gibi etkinliklerle gençlerimizin sanata olan ilgisini artıracağız. Kültür ve sanat, bir şehrin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimi için de hayati öneme sahiptir. Bu bilinçle, Karabük'ümüzü kültür ve sanatın merkezi haline getirme yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizi destekleyerek, onların sanatın gücüyle topluma ilham vermelerine ve şehrimizi kültürel anlamda zenginleştirmelerine imkan sağlayacağız. Karabük'ümüz, gelecek nesillere aktarılacak zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu mirası korumak ve geliştirmek için gençlerimizi kültür ve sanatın merkezinde konumlandırıyoruz. Gençlerimizle birlikte Karabük'ümüzü Türkiye'nin kültür ve sanat alanında parlayan bir yıldızı haline getireceğiz" diye konuştu.
Çetinkaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük teşkilat kademeleri eşlik etti. - KARABÜK
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