AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Ramazan ayının bereketini ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirmek adına düzenlenen buluşmada, Çetinkaya, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle sakinleriyle samimi bir atmosferde geçen iftar programında, vatandaşlar da belediye başkan adayıyla fikir alışverişinde bulundu.
Konuşmasında, mahalle halkının taleplerini ve beklentilerini dikkate alacaklarını belirten Çetinkaya, Karabük'ü gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
"Benim mahallem, benim şehrim, 7-24 saat hizmete layık"
Çetinkaya, "Şimdi bakın 15 yıl geçmiş. 15 gün değil, 15 saat değil, 15 hafta değil, 15 ay hiç değil tam 15 yıl geçmiş Esentepe ye asfalt atmak seçime 15 gün kala akla gelmiş. Benim şehrimde, benim mahallemde buna layık değil. Benim mahallem, benim şehrim, 7-24 saat hizmete layık. Sizlere söz veriyorum. Her dakika, her saat, hemşehrilerime, şehrime, Karabük'üme hizmet etmenin mücadelesi içerisinde olacağım" dedi.
Mahalle sakinleri, Çetinkaya'ya büyük ilgi gösterirken, 1 Nisan sabahında Çetinkaya'yı başkan olarak görmek istediklerini ifade ettiler.
Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt katıldı. - KARABÜK
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