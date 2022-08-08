Gerçekleşen ziyarette iyi dilek ve temennilerin akabinde Karabük'te yapımına başlanacak olan Araç Çayı projesi ve Karabük'te ki DSİ yatırımlarına dair istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İsmail Altınöz, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti teşkilatından DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'e ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.