AK Parti teşkilatından DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'e ziyaret - Son Dakika
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AK Parti teşkilatından DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'e ziyaret

08.08.2022 19:35
AK Parti teşkilatından DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'e ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük teşkilatı Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne atanan Yasin Devrim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük teşkilatı Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne atanan Yasin Devrim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette iyi dilek ve temennilerin akabinde Karabük'te yapımına başlanacak olan Araç Çayı projesi ve Karabük'te ki DSİ yatırımlarına dair istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'e Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Belke, Ali Yaşar, Berat Baykara, Kazım Çamlı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yavuz, AK Parti Yenice İlçe Başkanımız Erdal Yirmibeş ve iş insanı Adnan Çebi eşlik etti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İsmail Altınöz, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti teşkilatından DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti teşkilatından DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'e ziyaret - Son Dakika
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